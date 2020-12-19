The following students were named to the Pulaski County Schools Honor Roll for the first nine weeks (* dennotes all A's):
Shopville
Elementary:
Third Grade
Kaiden Branson*, Kagen Bush*, Avery Cook, Cooper Helton*, Drew Hunt, Savannah Lyons, Ariston Lyons, Priscilla Norris, Caden Parnell*, Natalie Roberts and Zeplyn Stinson.
Fifth Grade
Corey Burke*, Kaylee Carlson, Kendi Chappell, Carson Cox*, Waylon Davis , Kathryn Davis*, Dakota Dick*, Abigail Hargis, Alexander Higginbotham, Isabella Loiacano*, Zaidyn Roll, Ashton Simpson, Alyssa Sylvester*, Raidyn Vaughn, Natalie Watson, and Clayton Wesley*
Fifth Grade
Justin Baker, Katelynn Baker*, Addison Bingham, Susanah Burton, Peyton Coffee, Luke Decker, Maliyah Flores*, Braxton Hamilton, Brennon Hughes*, Luke Jewell, Jordan Logan, Kaite Lyons*, Kaylynn Mayfield, Kristen Neal, Grace Owens*, Aaden Roberts, Laura Tucker*, Kaylee Upchurch, Marcus Warren, Kaide Watson*, Nate Wesley, Gavin West, and Logan Yoder
Eubank Elementary:
Third Grade:
Bentley Blevins, *Kinsley Brock, Oliver Copen, *Edison Dishon, *Lily Dungan, * Dixie Everage, Eli Hart, Azura Hasty, Alivia Lawless, Jaclyn Morrow, Brantley Sowders, * Dakota Taylor, * Bowen VanHook, Rylee Watkins, Zoey Whitt, Abby Williams
Fourth Grade:Aiden Adkins, Madalynn Bullock, Rayan Burton, Tyson Cain, *Corbin Carrigan, David Cano, Heather Cassada, Rilee Cassada, *Vander Catron, Leah Chenault, Bailey Collins, Aniya Dean, Maddox Ferrell, Zyndal Gibson, Alex Hampton, *Raegan Johnson, Jasper Loring, *Madilyn Maybrier, Aiden McCoy, Captain Morgan, Addysen Miller, * Christopher Morrow, Isaac New, Jayden Newberry, David Osborn, James Partin, Taylor Phelps, * Kaseyn Price, Damian Pulido, MaKenzie Putman, Raegan Rowland, Anslee Sandidge, Denton Simpson, Madison Singleton, Paisley Stringer, Kentin Taylor, Savannah Wesley
Fifth Grade:Brandon Alberry, Tristian Bowling, *Bailee Carpenter, *Susie Chumbley, Brody Coleman, Alizay Daulton, Brooklyn Dishon, Hailey Fulk, *Serena Gossett, Malachi Guntert, Jordan Hines, Shelby Ketchum, *Kinley Johnson, *Ashley Masten, Jaxon Reynolds, Hunter Sexton, *Freya Spurgeon, Carlie Stanton, Aaliyah Taylor, Tristan Warren, *Hagan Wheeldon, Hailey Williams, * Nicholas York
Nancy Elementary
Third Grade:
Raylen Adkins*, Finn Brown*, Hunter Burton, Aubrey Cambell, Kole Caudill, Emmie Daulton, Zander Fox, Lilah Francis, Brook Goodin, Daisy Gregg, Khloe Hall, Kellan Layne, Joshua Light, Ayden Mayfield, Urijah Morrison, Blake Norfleet*, Jazmin Perry*, Brady Proffitt, Shaylee Richardson, Taydon Richardson, Anthony Slone, Melia Stevens, Olivia Stevenson, Zoey Teeter, Shelbie Tudor*, and Rachel Weddle.
Fourth Grade:
Ethan Bedenbaugh, Justin Bennett, James Keagan Bennett, Mattie Bittle, Adrianna Bolin*, Bryson Carroll*, Braeylin Cobler, Emilee Denney*, Mattie Eldridge*, Nora Grider*, Shaylee Maynard, Riley Mofield, Gage Muncy, Sydney Phelps, Kambree Pierce*, Devon Raider*, Vander Roosa, Bryson Taylor, Sam Taylor, Evan Thompson, Anna Wiggington, Cooper Wilson, Gunner Young,
Fifth Grade:
Ella Baker*, Destiny Bolen, Kat Branscum, Aaron Burton, Savannah Bennett, Tyler Cain, Isaiah Dick, Mazie Fox, Amelia Frey, Jaxon McClendon, Kylee McCoon, Emma Parriman, Isabella Roberts*, Madison Roberts, Heath Smith, Aofie Stephens, Elvia Tyree, Molly Watson, Briley Wilson, Wesley Young*.
Northern
Elementary:
Third Grade
Jacob Back, Conli Bray,Blake Coffey *, Kolson DeBord*, Chase Fuson, Maliegha Hamilton*, Lydia Henderson *, Lucas Marlow*, Cooper Mounce *, Zackary Nichols, Milder Perez*, Ella Richardson*,Holden Scruggs*, Jadynn Shepherd *, Sofie Spears, Lily Super, Liam Woods*, John Acton, Dominic Anderson*, Jordyn Bradley*, Kyarra Cowan, Connor Crabtree, Arial Gholson, Elijah Hughes, Kennzie Lee, Hadley Merrick, Devin Reynolds, Alex Spoonamore, Gracie Todd*, Finn Baiard, Noah Burton*, Rochelle Canada*, Katy Chaney*, Charley Dykes*, Soren Fenison*, Gavin Fitzpatrick*, Camry Jones, Braxton Lewandowski*, Nate Parker*, Addison Powers, Eli Stevenson, Bella Thompson*, Ally Todd*, Landon Wilson*, and Micah Wininger*
Fourth Grade
Bennett Alderdice*, Kelsey Barnes*, Thomas Burdine, Noah Burton*, Paxton Butcher*, Sidney DeBord*, Kodi Easter*, Piper Harris*, Taylor Hubbard, J.J. Johnson, Madeleine Knight, Tucker Langford, Tristand Langford, Evan Lewis, Clayton Swift, Kaitlyn Adams*, Jakob Bauer, Ava Denham*, Lexton Dillaha*, Willard Dobbs, Jonathan Garcia, Carsyn Volk, Ella Weddle, Kate Adams*, Lauren Bradley, Jonah Combs*, Jaydon Correll, Ashlyn Garber, John Parker Harris*, Will Hornsby, Kaylee Jones, Hudson Leigh, Kolt Measel*, Bella Mounce, Luke Ousley*, Parker Richardson, Brylie Jo Smith*, JasperVanhook, Whitney Van Hook*, and Jameson West
Fifth Grade:
Brooklyn Caldwell*, Brooklyn Carpenter, Will Chaney*, Logan Clines, Jaxon Hood, Luke Gibaszek*, Ashton Lambert, Hayden Vaught*, Dawson Yanders, Tanner Absher*, Kaden Anderson*, Trevor Barnes, Jake Corder*, Owen Debord*, Blake Gifford, Ty Goff, Grayson Hayes*, Jack Morris*, Jenna Phelps*, Bailey Price*, Kaylynn Richards, Sadie Sanford, Isabella Santee*, Lilee Todd*, Jay Venters*, Kayle Weihrauch*, Gracey Ashton, Lorilie Anderson*,Caylee Craddock, Alexia Ferguson*,Wyatt Frank*,Alden Gabbard*,Cooper Hill*,Kaden Hobdy,Eyan Hutchison*,Ty Livesay*, Prewitt McGlothlin*,Phoenix Moore*,Jacob Reynolds,Rayden Taulbee*,Colton Thompson*, and Cory Whitis*
Oak Hill Elementary
Third Grade:
James Baker, Samuel Begley*, Maverik Bradley*, Brylan Crabtree*, Leah Davis, Arianna Franco, Jason Graham*, Dezeray Jones, Micah Jones, Kennedy Logan, Maliyah Payne, Allie Whitehead*, Lakyn Wooldridge*, Devon Beattie, Miley Cooper, Scott Edwards, Kolten Halcomb, Aiden Hall, Emmalee Hall, Jaycee Hargis, Emily Kelly, Caleb Klave, Hadley Melton*, Zavier Nazario*, Kolton Speidel*, Hayden Vanover*, Layla Casada, John David Caudill, Peyton Cimala*, Willow Cox, Jailynn Hardwick*, Blaize Holmes, Angel Hoskins, Parker Neikirk, Kaydence Simpson*, Alexander Singleton*, Paul Taylor*, Gracyn Wooldridge*, Rae Ann Bersaglia, Kaedon Blaine, Vaylin Eldridge, Khloe King*, Mason Mayhew*, Kye Meadows, Ezra Perry*, Zoe Riddle*, Jackson Shipp, Ansley York*, Kynlee Blascoe, Abbigail Bradford, Kessa Butcher, Addison Combs, Mazen Flynn, Brentley Gambrell, Khloe King*, Brityn Martin, Lucian Pauley*, Rylan Simpson*, Kannon Taylor, Josselyn Weaver, Olivia Wilson*, and Tycen Wilson*
Fourth Grade:
Jayden Akin, Silas Admundson*, Ayden Cole*, Jimmer Erby*, Willow Hale, Hadley Higgins*, Levi Jones*, Landen Leclercq*, Melissa Martinez, Truett McAninch*, Esmerelda Morales, John Rex Stennett*, Bennett Tucker, Elijah Whittle*, Isabella Williams*, Temperance Binder*, Eli Burton*, Gavin Clark, Korbin Day, Jordan Donovan, Camden Farmer*, Jasmine Foster*, Mason Hurt, Alexis Marcum, Amery Meeks*, Mckinsie Porter, Hayden Revel, Aden Rivera*, Tenley Vascovich*, Shaila Velez, Emma Zimmerman*, Kyndall Bradley*, Madison Bruner-Kissee, Isaiah Cooper*, Rhys Cuevas*, Emmalynn Cummins*, Ashyr Beth Flynn*, Ethan Gossett*, Makinzee Head, Elena Martinez*, Wakely Keller*, Laney Maybrier*, Nathalia Newell*, Gabriella Pruett, Mason Reynolds*, Addisyn Wilcher*, Thomas Pace*, William Avina, Ansley Dalton*, Josiah Marcum, Addalyn Toohey, Gracii Ping*, Ethan Forman, Nicolette Kargas*, Olivia Brasfield*, Justin Minton*, Colton Wilson, Robert Singhoffer, Breezy Reyes Cruz, Kendrick Jones*, Aubree Bastin, Isabella Luster, Tyler Arnett, Leo Bejarano*, Whitney Burton*, Aiden Downey*, Emma Hall*, Carter Hansford*, Eli Masten*, Noelle Meer*, John Parsons, Charity Purkerson*, Brantly Sullivan*, Rui Tsuchiya*, Natalee Williams*, Macelyn Burton*, Kamberlee Lesinski*, Lillian Mercer*, Jasper Pace*, Khushi Patel*, Adriana Poynter*, Campbell Tyner*, Allayna Wilkerson, and Robbie Williams*
Fifth Grade:
Jayla Beach, Jett Boyd*, Victoria Coots, Spenser Godsey*, Morgan Haney, Blake Haynes, Mason House, Lillian Irvin, Shelby Lockard, Nadine Scott*, Evan Troxell, Noah Allen, Emma Barber, Alyssa Brown, Carly Buck*, Lauren Davis*, Zoie Lowery, Karalee Luster, Caden McGuire*, Noe' Porter, Charlotte Roberts, Jayce Simpson*, Allie Woods*, Abigail Atwood*, Leslie Avila, Cooper Barber, Sophie Brasfield*, Aurora Jackson, Tiffany Velazquez, Hailey Wilson, Brooklynn Wooten, Dahlia Zhao, Hemo Abd*, Kinsley Cooper, Maci Creek*, Jaxon Gumm, Cali Pumphrey, Logan Singleton*, Brock Stephans, Joshua Warren, Tayler Waters, Jaxon Wilson, Dane Brainard, Lauren Davis*, Gabe Dillman, Sarah Goforth, Gavyn Kozak*, Olivia Lyons*, and Ben Maness*
Shopville
Elementary:
Third Grade:
Collin Anderson, *Joshua Arthur, *Jesse Barrett, Austin Blanton, Aiden Chaney, *Bray Cimaroosa, *Hunter Furnish, Magdalene Grundy, Kanaan Hall, Serenity Hall, *Madison Keller, Caleb Lamb, Jaxson Leatherman, Emily Luttrell, *Hunter Mason, *Danielle"Gabby"Mays, Jenna Grace McKeown, Nathaniel Meece, Samantha Mink, Bentley Morgan, Deegan Mullins, *Allie Nix, Bailee Philpot, Emma Taylor, Connor Test, Beckett Tohill, Jasper Tungate, Erika Turner, Brylee Vaughn, *Alek Whitehead, *Maci Whitis, *Cullen Wilson, Kylie Wilson, Liam Wilson, and Connor Yadon
Fourth Grade:
*Boone Baker, Kellyann Baker, *Chrystal Bello, *Jaxon Boyle, *Brady Brown, *Tempi Bumbalough, *Aizlyn Creech, *Tyler Cummins, Gaige Dykes, Jared Fisk, Camden Fitzgerald, *Lillian Flugum, Hunter Fox, Mylie Godbey, *Owen Hamilton, *Scarlett Hamilton, Luci Haught, *Conor Heffelfinger, *Evan Hensley, Savannah Hensley, *Kaiden Hudson, Annie Marshall, *Kain Martin, Ashton McCandlass, *Eden Meece, *Bentley Moore, *Evi Muse, *Maggie Muse, *Parker Muse, Kaden Patterson, Rylan Poynter, Andrew Ritchie,*Chaney Ross, *Isaac Smith, and *Brinlee Zimmerman
Fifth Grade:
Kelsea Blanton, *Carlie Blevins, Raygan Blevins, Jamison Carrender, Tristan Clark, *Cassandra Clothier, Layla Collins, *Jacob Covert, Sophia Davis, Brayden Green, Aaliyah Honaker, Hunter Jones, Olivia Logan, Andrew McKinney, Bella Meece, Hunter Morrow, *Noah Mounce, Emily Nelson, Brayden Riley, Afton Ross, Peyton Sewell, *Sarah Taylor, Lydia Troxell, Quentin Troxell, Elias Turner, Kole Woodall, Jameson Wilburn, and Camden Waddle
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