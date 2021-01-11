Wayne County wrestlers win three dual matches

The Wayne County High School wrestling team picked up three dual meet wins on Saturday in the Luke Troxell Memorial Duals. The Cardinals downed Danville High School 45-22. Wayne County downed Whitley County 66-6, and also downed Knox Central 66-6.
Here is a look at each dual meet individual matches and their outcomes.
Wayne County (WAYN) 45.0 Danville (DANV) 22.0
170: Kurtis Karr (WAYN) over Jerome Johnson (DANV) (Fall 0:57) 182: Justus Turner (DANV) over Bailey Jones (WAYN) (MD 9-1) 195: Kadin McWilliams (DANV) over Devin Fitzpatrick (WAYN) (Fall 3:52) 220: Devin Sanders (WAYN) over Gavin Rodriguez (DANV) (Fall 0:40) 285: Nick Green (WAYN) over Chris Grier (DANV) (Dec 6-4) 106: Aiden Tucker (WAYN) over Faith Breitenbach (DANV) (Fall 3:48) 113: Colin Tucker (WAYN) over Charlie Blevins (DANV) (Fall 0:25) 120: Keelen Dick (WAYN) over Kaleb Wilcher (DANV) (Fall 0:48) 126: Colton Kilburn (WAYN) over (DANV) (For.) 132: Micah Chappell (DANV) over Xavier Tello (WAYN) (Dec 6-5) 138: Dakota Karr (WAYN) over Jonah McKnight (DANV) (Fall 1:35) 145: Double Forfeit 152: Holden McKnight (DANV) over Christian Floyd (WAYN) (Dec 6-5) 160: Canaan Lowe (DANV) over (WAYN) (For.)
Wayne County (WAYN) 66.0 Whitley County (WHCO) 6.0
195: Ethan Renfro (WHCO) over Devin Fitzpatrick (WAYN) (Fall 2:20) 220: Devin Sanders (WAYN) over Brecken Hart (WHCO) (Fall 2:20) 285: Nick Green (WAYN) over (WHCO) (For.) 106: Aiden Tucker (WAYN) over (WHCO) (For.) 113: Colin Tucker (WAYN) over (WHCO) (For.) 120: Keelen Dick (WAYN) over (WHCO) (For.) 126: Colton Kilburn (WAYN) over (WHCO) (For.) 132: Xavier Tello (WAYN) over (WHCO) (For.) 138: Dakota Karr (WAYN) over (WHCO) (For.) 145: Christian Floyd (WAYN) over (WHCO) (For.) 152: Double Forfeit 160: Double Forfeit 170: Kurtis Karr (WAYN) over (WHCO) (For.) 182: Bailey Jones (WAYN) over Griffin Bates (WHCO) (Fall 0:53)
Wayne County (WAYN) 66.0 Knox Central High School (KNOX) 6.0
182: Bailey Jones (WAYN) over Jacob Brown (KNOX) (Fall 0:33) 195: Devin Fitzpatrick (WAYN) over Dylan Smith (KNOX) (Dec 6-4) 220: Devin Sanders (WAYN) over Seth Huff (KNOX) (Dec 8-4) 285: Nick Green (WAYN) over Donovan Pillay (KNOX) (Fall 40:00) 106: Aiden Tucker (WAYN) over Junean Asher (KNOX) (Fall 1:32) 113: Colin Tucker (WAYN) over (KNOX) (For.) 120: Keelen Dick (WAYN) over Hannah Foster (KNOX) (Fall 0:25) 126: Colton Kilburn (WAYN) over Hailey Foster (KNOX) (Fall 2:05) 132: Xavier Tello (WAYN) over Ivy Partin (KNOX) (Fall 0:58) 138: Dakota Karr (WAYN) over Caleb Lefevers (KNOX) (Fall 0:00) 145: Christian Floyd (WAYN) over Devan Knuckles (KNOX) (Fall 1:58) 152: Double Forfeit 160: Andrew Daniels (KNOX) over (WAYN) (Fall 0:00) 170: Kurtis Karr (WAYN) over Chloe Riley (KNOX) (Fall 8:08)
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