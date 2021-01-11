Wayne County wrestlers win three dual matches

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The Wayne County High School wrestling team picked up three dual meet wins on Saturday in the Luke Troxell Memorial Duals. The Cardinals downed Danville High School 45-22. Wayne County downed Whitley County 66-6, and also downed Knox Central 66-6.

The Wayne County High School wrestling team picked up three dual meet wins on Saturday in the Luke Troxell Memorial Duals. The Cardinals downed Danville High School 45-22. Wayne County downed Whitley County 66-6, and also downed Knox Central 66-6.

Here is a look at each dual meet individual matches and their outcomes.

Wayne County (WAYN) 45.0 Danville (DANV) 22.0

170: Kurtis Karr (WAYN) over Jerome Johnson (DANV) (Fall 0:57) 182: Justus Turner (DANV) over Bailey Jones (WAYN) (MD 9-1) 195: Kadin McWilliams (DANV) over Devin Fitzpatrick (WAYN) (Fall 3:52) 220: Devin Sanders (WAYN) over Gavin Rodriguez (DANV) (Fall 0:40) 285: Nick Green (WAYN) over Chris Grier (DANV) (Dec 6-4) 106: Aiden Tucker (WAYN) over Faith Breitenbach (DANV) (Fall 3:48) 113: Colin Tucker (WAYN) over Charlie Blevins (DANV) (Fall 0:25) 120: Keelen Dick (WAYN) over Kaleb Wilcher (DANV) (Fall 0:48) 126: Colton Kilburn (WAYN) over (DANV) (For.) 132: Micah Chappell (DANV) over Xavier Tello (WAYN) (Dec 6-5) 138: Dakota Karr (WAYN) over Jonah McKnight (DANV) (Fall 1:35) 145: Double Forfeit 152: Holden McKnight (DANV) over Christian Floyd (WAYN) (Dec 6-5) 160: Canaan Lowe (DANV) over (WAYN) (For.)

Wayne County (WAYN) 66.0 Whitley County (WHCO) 6.0

195: Ethan Renfro (WHCO) over Devin Fitzpatrick (WAYN) (Fall 2:20) 220: Devin Sanders (WAYN) over Brecken Hart (WHCO) (Fall 2:20) 285: Nick Green (WAYN) over (WHCO) (For.) 106: Aiden Tucker (WAYN) over (WHCO) (For.) 113: Colin Tucker (WAYN) over (WHCO) (For.) 120: Keelen Dick (WAYN) over (WHCO) (For.) 126: Colton Kilburn (WAYN) over (WHCO) (For.) 132: Xavier Tello (WAYN) over (WHCO) (For.) 138: Dakota Karr (WAYN) over (WHCO) (For.) 145: Christian Floyd (WAYN) over (WHCO) (For.) 152: Double Forfeit 160: Double Forfeit 170: Kurtis Karr (WAYN) over (WHCO) (For.) 182: Bailey Jones (WAYN) over Griffin Bates (WHCO) (Fall 0:53)

Wayne County (WAYN) 66.0 Knox Central High School (KNOX) 6.0

182: Bailey Jones (WAYN) over Jacob Brown (KNOX) (Fall 0:33) 195: Devin Fitzpatrick (WAYN) over Dylan Smith (KNOX) (Dec 6-4) 220: Devin Sanders (WAYN) over Seth Huff (KNOX) (Dec 8-4) 285: Nick Green (WAYN) over Donovan Pillay (KNOX) (Fall 40:00) 106: Aiden Tucker (WAYN) over Junean Asher (KNOX) (Fall 1:32) 113: Colin Tucker (WAYN) over (KNOX) (For.) 120: Keelen Dick (WAYN) over Hannah Foster (KNOX) (Fall 0:25) 126: Colton Kilburn (WAYN) over Hailey Foster (KNOX) (Fall 2:05) 132: Xavier Tello (WAYN) over Ivy Partin (KNOX) (Fall 0:58) 138: Dakota Karr (WAYN) over Caleb Lefevers (KNOX) (Fall 0:00) 145: Christian Floyd (WAYN) over Devan Knuckles (KNOX) (Fall 1:58) 152: Double Forfeit 160: Andrew Daniels (KNOX) over (WAYN) (Fall 0:00) 170: Kurtis Karr (WAYN) over Chloe Riley (KNOX) (Fall 8:08)

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